Altri tre colpi di mercato per il Budoni dopo l’annuncio di Giuseppe Meloni. Sono l’esterno basso di sinistra senegalese Cheikh Tidiane Diop (classe 1999), la scorsa stagione al San Severo ed ex Brindisi, Sorrento, Bitonto, Fasano e Casarano, il difensore spagnolo Edgar Caparros (classe 1997) ex Favl Cimini, Rieti e con esperienze in Spagna, Ucraina, Georgia e Slovacchia, e il difensore francese Idris Assoumani (2003), ex Fasano e Friulese.

Primo acquisto per il Latte Dolce. La società sassarese ha tesserato l’esterno d’attacco Davide Dettori (classe 2001), reduce da un ottimo campionato con la Macomerese.

Il Tempio ha tesserato il centrocampista argentino Felipe Roccuzzo (classe 1995), la scorsa stagione alla Nuorese ed ex Bellinzona, in Svizzera e Everton (Argentina).

