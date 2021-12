Ieri avrebbe compiuto 22 anni, Roberto Usai, il ragazzo morto sul lavoro il 22 novembre scorso.

Indossava la maglia della squadra del suo paese, il Villanovatulo che partecipa al campionato di Terza categoria.

I compagni di squadra hanno creato un video in suo ricordo. Immagini di una gara con sottofondo la canzone preferita di Roberto. “Era un ragazzo disponibilissim”, ricordano i compagni di squadra. “Una persona solare. Aveva grande voglia di migliorarsi e crescere. Con dei valori umani importanti per essere ancora in giovane età. La Juve? Era pazzo della Juve”.

© Riproduzione riservata