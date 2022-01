Si ferma il calcio a 5 regionale. Il Comitato Regionale ha disposto lo stop per i campionati fino al 23 gennaio, rinviando allo stesso tempo anche le due finali di Coppa Italia. Domenica si sarebbero dovute affrontare a Sestu il Sinnai e la Monastir Kosmoto per il trofeo di C femminile e San Sebastiano Ussana e Futsal Alghero per la C1 maschile. In campo domani e domenica le squadre sarde dei campionati nazionali, che proseguono nonostante alcuni rinvii.

Rinvii. Per quanto riguarda le squadre sarde, sono state rinviate solamente due partite, entrambe per positività nel gruppo squadra avversario. Domani non si giocherà in A2 la gara tra 360 GG e Lecco così come in B la trasferta della Jasnagora contro la capolista Domus Bresso.

In campo. Domani in A2 tornano in campo la Leonardo e la Monastir Kosmoto. I cagliaritani fanno visita al Saints Pagnano. Trasferta sul campo dell'Alto Vicentino per il Monastir, a caccia dei primi punti stagionali. In B il C'è Chi Ciak riceve a Serramanna l'Avis Isola, mentre la Mediterranea vola in Piemonte per il match contro il Fucsia Nizza. In Serie A femminile, scontro salvezza tra Athena Sassari e Padova. In A2 femminile sono in programma Mediterranea-Roma, BRC 1996-Jasnagora per il girone B, Arzachena-Virtus Romagna, San Marino-Santu Predu, Vip Tombolo-Cus Cagliari per il girone A.

