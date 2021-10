Il Città del Tricolore Reggio Emilia non arriva a Cagliari, la sfida con la Ferrini che valeva il primato del girone B della serie A1 maschile è stata rinviata. Protagonisti, ancora, i disservizi nei collegamenti aerei. Succede che la squadra emiliana attende a Pisa il volo per Cagliari delle 12.05 (orario d’inizio della partita alle 16) che partirà con più di quattro ore di ritardo. Nell’attesa la dirigenza emiliana comunica quanto accade al Settore Agonistico Nazionale, che poco prime delle 15 dispone il rinvio della partita. La Ferrini aveva peraltro offerto la disponibilità di giocare la partita il giorno successivo.

Dopo un viaggio avventuroso, l’Amsicora riesce a raggiungere Pisa e battere il Cus Pisa 3-1. Partita difficile per il gioco aggressivo degli universitari ma ben controllata dall’undici di Tisera e Giuliani. Vantaggio dell’Amsicora con Davide Giuliani, si cerca il raddoppio, ma un contropiede spiana la strada al pareggio pisano. Dopo l’intervallo l’Amsicora accelera e passa prima con Mura e chiude con un’azione personale di Hassan

Va male alle squadre del girone A. Il Cus Cagliari è stato battuto dal Butterfly Roma per 3-1. La squadra di Jorge è rimasta in partita per le prime due frazioni di gioco, quando Nasr aveva risposto al vantaggio iniziale romano. Dopo il cambio di campo due reti del Butterfly hanno di fatto chiuso le ostilità.

Sconfitto anche l’HT Sardegna, battuto a Bologna 3-2. Fatale ancora volta una rete subita all’ultimo minuto che l’ha condannata alla terza sconfitta. Due volte in vantaggio, il Bologna è stato raggiunto da due corti di Paziuk, ma l’ucraino si è visto ribattere altre due conclusioni dal portiere bolognese.

CLASSIFICHE. Girone A: Tevere 9, Bra, Butterfly, HT Bologna e Bonomi 6, Cus Cagliari e Cus Padova 3, HT Sardegna e Juvenilia Uras 0. Girone B: Ferrini e Città del Tricolore 9, Amsicora 7, Bondeno 6, Valchisone 5, Lazio 4, HC Roma e Cus Pisa 1, Adige 0.

