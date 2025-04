La scalata della Ferrini non si ferma nemmeno nel derby. All’Amsicora è concesso l’onore delle armi dopo una partita viva e intensa, che al “Maxia” la Ferrini ha vinto 4-2. La squadra di Zuddas si conferma al secondo posto della serie A Élite e si avvicina alla Tevere, battuta dal

Valchisone e ora avanti di un solo punto. L’Amsicora, alla terza sconfitta consecutiva, resta a -6 dalla vetta ma alle sue spalle tutti corrono, la penultima (il Bonomi) è a soli tre punti.

È l’Amsicora che passa in vantaggio al 3’ con Ojeda, sette minuti dopo primo corto per la Ferrini e pareggio di Ojeda, al 16’ sorpasso firmato da Gamal. Terza rete al 43’, Lorenzo Fois fa tutto da solo, supera Loddo ed entra in porta insieme alla pallina. L’Amsicora riapre la partita con un corto di Ojeda al 48’, ma quattro minuti dopo una conclusione di Palmas viene deviata da Sapienza che fissa il risultato sul 4-2.

L’Amsicora ha battuto sette corti (uno trasformato), ma Sorrentino è diventato protagonista fermando le conclusioni del suo ex compagno di squadra Ojeda.

Si mette male per il Cus Cagliari, battuto 6-1 dal Città del Tricolore, rete di Olla. E’ la settima sconfitta di fila, la zona salvezza (il terzultimo posto) è distante otto punti.

Serie A Élite femminile In questo campionato tra Amsicora e Ferrini le parti si invertono. L’Amsicora ha battuto a Roma la Capitolina per 4-1 e il suo primato diventa inattaccabile. La Ferrini ha perso in casa 3-2 con l’HP Milano ed è nuovamente penultima.

La squadra di Carta e Khilko ha sprecato e rischiato allo stesso tempo. La Capitolina nonostante l’ultimo posto, gioca bene e non è per nulla rassegnata. Saboredo sblocca il risultato nella seconda frazione, raddoppia Turienzo. Le romane accorciano con Raposo, ci pensano

Valenti e Vynohradova a chiudere i conti.

Non è fortunata la Ferrini, beffata nel finale dall’HP Milano. Ha rimontato lo svantaggio iniziale con una doppietta di Muccelli, sembrava avviata verso una vittoria che valeva il terzo posto. Ramos si

fa male e deve ricorrere alle cure del medico e come da regolamento, deve restare fuori due minuti. Milano ne approfitta, la Ferrini non riesce a riorganizzare l’assetto difensivo e subisce due reti e una inattesa sconfitta.

Serie A1 maschile

Stavolta il derby di Uras ha detto HT Sardegna, stesso risultato dell’andata, 1-0, ma rispetto all’andata è la Juvenilia ad uscire sconfitta. Ha deciso il pakistano Usama Bashir a metà dell’ultima frazione. L’HT Sardegna consolida il secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Butterfly, la Juvenilia è penultima con appena tre punti in più dell'HC Roma, ultima.

