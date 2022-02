Della sconfitta contro la capolista Millenium Brescia l’allenatore dell’Hermaea Olbia non butta via tutto. “Mi tengo stretto il buon livello d’intensità, visto che per competere contro una squadra di questo livello – dice Dino Guadalupi – abbiamo dovuto sollevare l’asticella: questo ci servirà per mettere benzina e ritrovare certi automatismi”.

La sconfitta. Dichiarazioni arrivate nel post partita del recupero della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, andato in scena ieri al GeoPalace, che lasciano intendere che ripartire, dopo la seconda sconfitta di fila e la lunga sosta forzata per il Covid, si può. “Brescia ha giocato a un ritmo cui non eravamo più abituati”, spiega il coach dell’Hermaea. “A questo dobbiamo aggiungere le nostre condizioni fisiche e tecniche ancora non ottimali. Siamo però soddisfatti per aver dato battaglia per buona parte della gara restando attaccati nel punteggio”.

Le galluresi sono rimaste in partita per un set e mezzo, annullando 5 set ball nel primo game, perso 23-25, ma cedendo nettamente secondo (18-25) e terzo (19-25). “Talvolta ci è mancata la forza di reggere nei momenti più complicati: quando Brescia infilava un filotto di punti andavamo un po’ in difficoltà”, aggiunge, poi, Guadalupi.

La prossima sfida. Consapevole che non era quella con la primatista del girone A la sfida da vincere ma che domenica sul campo dell’Altino Volley, fanalino di coda con zero punti in classifica, il riscatto è d’obbligo.

