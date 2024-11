Dimenticare Padova. Ma anche Busto Arsizio e Albese Como. Per superare le ultime tre sconfitte e riprendere il cammino in campionato, l’Hermaea Olbia ha bisogno di una vittoria domenica in casa contro l’Offanengo.

La vice capolista sarà di scena al GeoPalace per la 6ª giornata della A2 femminile di volley in un appuntamento che la squadra di Dino Guadalupi, penultima con 3 punti, non può fallire. Al di là del valore dell’avversario. “Offanengo sta giocando una bella pallavolo, e ha portato a casa parecchie vittorie dall’inizio del campionato: sarà una partita molto impegnativa dove bisognerà avere tanta pazienza per fare punto”, spiega Sara Fontemaggi presentando il testacoda del turno.

“Dovremo entrare in campo con tanta voglia di fare risultato, e so che ce la metteremo tutta per interrompere questa serie negativa. Stiamo lavorando con molta voglia di fare bene, cercando di dare sempre quel qualcosa in più”, aggiunge la schiacciatrice marchigiana, alla terza stagione in biancoblù. “Penso che in questo periodo stia mancando un po’ di continuità, alterniamo troppo spesso sprazzi di bel gioco a parecchia confusione. Dovremo essere brave a trovare i nostri ritmi per far sì che la squadra – conclude la giocatrice dell’Hermaea – trovi la sua forma migliore il prima possibile”.

Squadre in campo alle 17 al GeoPalace: arbitrano Azzurra Marani e Dalila Viterbo.

