Vincono Pirri e Castiadas. Pareggio tra Villamassargia e Guspini. Si sono giocati oggi tre anticipi del campionato di Promozione, girone A, validi per la prima giornata.

Il Castiadas si è imposto (1-2) sul campo del Selargius. I sarrabesi sono andati a segno nel primo tempo con Mura su punizione e Mboup. Nella ripresa, Castiadas in nove uomini per le espulsioni di Mboup e Littarru. I granata sono però riusciti solo ad accorciare le distanze con un rigore di Ojeda.

Partenza col botto del Pirri di Busanca che con una rete per tempo ha battuto (2-0) il Terralba. I padroni di casa passano all’8’ col vice capitano Alessandro Licciardò che con una sassata dal limite dell’area toglie le ragnatele dall’incrocio. Nella ripresa, al 25’ il Pirri con il raddoppio di Loi con una conclusione a giro sul secondo palo.

Pari (1-1) tra Villamassargia e Guspini. Padroni di casa avanti con Bratzu, poi il pari di Vinci.

Nel girone B si sono disputati due anticipi. Pareggio (2-2) tra Macomere e Nuorese. Le reti per gli ospiti, sempre in vantaggio e poi raggiunti, di Manfredi e Ruggeri. Per la squadra di Scotto, doppietta di Lauria.

Stesso risultato (2-2) tra Lanteri e Porto Torres. I gol di Florenzano e Usai per i sassaresi e Sini e Oggiano per i turritani.

