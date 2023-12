La prima edizione della After Race, gara di regolarità turistica valida come ultimo round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, è andata ad Alessandro Virdis e Silvia Giordo. L’esperto e quotato equipaggio sassarese, in gara su Porsche 356 Pre A-C del 1954, è salito sul gradino più alto del podio davanti ai cagliaritani Alessio Bellisai e Riccardo De Martis (Triumph Tr3/a del 1960) e a Federico Onnis Cugia e Marta Lao (Autobianchi Y10 del 1989). Nella serata di sabato, i quindici equipaggi iscritti hanno avuto modo di cimentarsi anche nel Match Race, sfida a eliminazione diretta ospitata al Molo Sant’Agostino e vinta proprio da Virdis-Giordo, che hanno avuto la meglio in finale sulla Lancia Trevi del 1984 di Allena-Zedda Jr.

Organizzata da Aci Cagliari per lo Sport col patrocinio di Regione, Città Metropolitana, Comuni di Cagliari e Capoterra, Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna, Società Cooperativa Poggio dei Pini e Aci Cagliari, la manifestazione si era aperta sabato sera al Molo Sant’Agostino di Cagliari ed è proseguita ieri con partenza del day2 da Capoterra, prove speciali all’Autovamm, trasferimenti che hanno toccato Saline Conti Vecchi, Poetto di Quartu e Monte Urpinu e infine l’arrivo, con ultimo controllo orario, alla Locanda di Baccalamanza.

“Siamo felicissimi di questa prima edizione. La novità del Match Race, formula utilizzata per la prima volta nel panorama del motorismo sardo, ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti e gli spettatori”, ha commentato entusiasta l’organizzatore Federico Onnis Cugia, presidente di Aci Cagliari per lo Sport.

Rally. Nel piovoso e fangoso weekend del Rally Monza, si è consumato invece il debutto italiano nei rally - seppur fuori classifica - del sedicenne di Burgos, Valentino Ledda. Il giovane talento portacolori di Aci Team Italia ha vinto la partecipazione alla gara grazie al successo ottenuto lo scorso marzo al Stage Off Road Aci Sport. A Monza, Ledda ha corso col fidato Claudio Mele alle note - navigatore de La Caletta con cui ha già maturato esperienza nei rally in Lettonia come previsto dal programma di crescita federale - a bordo di un Side by Side Yamaha Yxz1000.

Pista. Lo scorso fine settimana, invece, le soddisfazioni erano arrivate dalla velocità in circuito. Nell’ultimo round della serie europea Ultimate Series disputato al “Paul Ricard”, il giovane pilota asseminese Lorenzo Cossu, al volante della Ferrari 488 Challenge, aveva siglato un terzo posto nella gara singola e un secondo posto nella gara doppia riuscendo così a ottenere i punti necessari per archiviare la stagione del debutto internazionale con un ottimo terzo posto nella classe Ugt3b.

«Sono molto contento di questo terzo posto che arriva al termine di una lunga stagione fatta di tanti impegni, tanta fatica, fortuna, sfortuna e molte emozioni. Ringrazio tutta la squadra, gli sponsor, la mia famiglia e tutti coloro che mi seguono, c’è da migliorare ma è davvero un buon inizio. Ho fatto molta esperienza in pista e non solo, anche fare le trasferte è stato importante. Ci sono tante cose in ballo, dovremo definire con gli sponsor e poi sveleremo i prossimi programmi», ha commentato Lorenzo Cossu.

