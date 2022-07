La Frassinetti Elmas, nel proseguimento del suo progetto di crescita, rafforza il suo staff tecnico nominando come nuovo responsabile della scuola calcio e del settore giovanile Gigi Corellas (ex giocatore di Cagliari, Modena, Trento e Tempio) proveniente dalle Academy Cagliari Calcio. Daniele Alberti, ex bomber del Sinnai, sarà alla guida della prima squadra in Prima categoria e sempre punto di riferimento per tutte le categorie. La categoria Juniores, serbatoio della prima squadra, sarà guidata da un trio d'eccezione: l'argentino Pablo Pooli, Daniele Alberti e Gigi Corellas. Gli Allievi saranno affidati al confermatissimo Pablo Pooli. Nella categoria Giovanissimi Elite è stato confermato Matteo Vacca, mentre la squadra dei Giovanissimi Provinciali sarà guidata dall'emergente Gianluca Mandas.

