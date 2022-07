Due medaglie. Una d’oro e una d’argento. Due conferme, nitide, decise, che non lasciano spazio a repliche: Francesca Zucca e Samuele Congia sono due eccellenze del nuoto sardo e due tra le migliori speranze del nuoto italiano, due giovani che possono crescere ancora tanto e che non temono fatica e sacrifici per raccogliere il frutto dell’impegno quotidiano giornalmente profuso.

I due portacolori dell’Esperia, ieri ai Tricolori di categoria al Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata, sono stati protagonisti indiscussi di una prima giornata ricca di soddisfazioni per il nuoto sardo. La Zucca, sui 100 rana Cadette, ha vinto il titolo italiano con il tempo di 1'08’’84 migliorandosi e siglando anche il nuovo record sardo Assoluto. Congia sui 50 delfino Cadetti ha colto l’argento, migliorandosi anch’esso grazie al tempo di 24’’57 valido come nuovo primato sardo di categoria. Tempi di spessore, medaglie di spicco e una determinazione invidiabile per gli allievi di Marco Cara e Alessandra Porcu che, da anni, guidano i due nel loro percorso di crescita.

Un percorso di crescita che li ha condotti a realizzare due prove di alto contenuto tecnico. Nessun timore reverenziale, nessuna tattica attendista. Sia la Zucca che Congia hanno affrontato le rispettive gare con il piglio autentico del protagonista, grazie a una mentalità da numeri uno che li contraddistingue. Una mentalità che rappresenta il loro punto di forza e che può condurli verso scenari sempre più prestigiosi. “I ragazzi stanno bene, hanno un’ottima condizione e queste due splendide medaglie lo dimostrano’’, il commento del Presidente del Comitato Regionale Danilo Russu. “Questi risultati ci regalano entusiasmo e fiducia, dimostrando la tenacia e la resilienza dei nostri atleti e dei loro tecnici che, nonostante le difficoltà della pandemia, non hanno mai perso la speranza impegnandosi al massimo’’. Un impegno che va oltre due metalli preziosi e che testimonia, una volta di più, il valore della determinazione e della costanza per raggiungere i propri obiettivi.

