Mai vista una simile iella in un reparto: una maledizione sembra gravare sugli attaccanti rossoblù. Il centravanti Diakite ne avrà per un mese. Esito infausto quello delle visite per un infortunio che si era presentato durante il riscaldamento nel derby con Olbia.

Per la gara casalinga di domenica contro il Pontedera il tecnico Sottili spera di recuperare almeno Scappini dai problemi alla schiena che gli hanno fatto saltare la gara del “Nespoli”, altrimenti l'unica punta di ruolo è Omoregbe e per forza di cose alcuni trequartisti dovranno adattarsi a fare le punte.

Lo stop di Diakite si aggiunge a quello di Ruocco, rientrato e fattosi male quasi subito, di Scotto, anch'egli bloccatosi dopo il rientro dai dieci mesi di sosta per l'infortunio, di Sanat, che ha finito anzitempo la stagione. In definitiva, su sei attaccanti quattro sono in infermeria e tutti per problemi non leggeri, più uno (Scappini) che andrà valutato in settimana.

Così diventa dura ottenere le vittorie per guadagnarsi la salvezza. Ecco perché la Torres deve supplire con agonismo e cinismo alle lacune di un reparto offensivo ridotto ai minimi termini, ma anche la fase difensiva deve evitare quelle disattenzioni che costano gol e punti, soprattutto nei finali.

© Riproduzione riservata