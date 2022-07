La magia di un appuntamento importante, la bellezza della maglia azzurra e l’orgoglio di rappresentare nuovamente la nazionale italiana. Elisa Marcello, talentuosa velocista dell’Atletica Valeria, è stata convocata per l’Eyof il Festival Olimpico della Gioventù Europa in scena a Banska Bystrica sino al 30 luglio, manifestazione in cui oggi sarà impegnata sui 200 metri, specialità che l’allieva di Andrea Sole ha già affrontato sei volte nel corso dell’anno.

La Marcello, in questo 2022, ha disputato il mezzo giro di pista migliorandosi costantemente gara dopo gara. L’esordio risale, con 25’’94, al 15 gennaio un mese prima dello splendido argento alle Indoor tra le Under 18 con il personale di 24’’72. Fu un tempo realizzato con una capacità di corsa naturale e fluida che hanno permesso alla sprinter di rendere in maniera redditizia ritagliandosi un ruolo da protagonista indiscussa tra le sue coetanee a livello nazionale. Ruolo che interpreta al meglio come dimostrato anche dalla medaglia d’argento alle outdoor ai Tricolori di categoria sui 400, distanza in cui la Marcello è maggiormente proiettata. A distanza di poche settimane dai Campionati Europei, dove l’atleta ha colto il personale sui 400 in 55’’12 e la medaglia d’argento nella staffetta svedese, la condizione è solida, la preparazione è stata affinata e i problemi fisici dell’ultimo periodo messi finalmente alle spalle. Elementi che fanno ben sperare in vista delle batterie di oggi.

Batterie che rappresentano la prima sfida importante per la Marcello che, attualmente, occupa la decima posizione tra le iscritte. Una posizione che può essere migliorata e che, qualora ciò si verificasse, potrebbe garantire l’accesso alla semifinale e a una eventuale finale. “Non mi pongo un obiettivo specifico, sono qui per fare esperienza e dare il meglio di me’’, il commento della Marcello. “Essere stata convocata nuovamente in nazionale è la dimostrazione che stiamo lavorando bene. Darò tutto e mi godrò al massimo questa magnifica esperienza’’

