Nell'anticipo dell'Eccellenza è finita in parità (0-0) la sfida fra la Nuorese e il Lanusei. Una gara equilibrata che le due squadre non sono riuscite a sbloccare.

In Promozione è terminato 2-2 l’atteso scontro del girone A fra la capolista Villasimius e il Cus Cagliari (terzo): i cagliaritani sono passati in vantaggio con Nepitella, raggiunto poi da un gol di Iesu. Cus di nuovo in vantaggio con Siddu e pari dei padroni di casa firmato da Miranda su rigore.

Il Bono ha vinto ad Abbasanta per 2-1 ( gol di Muscau e doppietta du Cocco per gli ospiti). Sconfitto a sorpresa l’Arborea sul campo della Francesco Bellu: 1-0 il deciso da una rete di Orrù. Vittoria esterna dell’Idolo (1-2) al Su Nuratze di Tonara, ultimo a zero punti. La gara è stata decisa da una doppietta di Pili, per il Tonara rete di Sansone.

La Macomerese si è imposta per 2-1 a Thiesi. Il Sennori ha piegato (4-0) la Lanteri, mentre il Coghinas ha pareggiato per 3-3 col Luogosanto.

