La gara di domenica del campionato di Eccellenza Monastir-Carbonia per accordo fra le società è stata posticipata di mezzora: verrà disputata con inizio alle ore 15,30. Una partita importantissima per la due squadre.

Il Monastir deve vincere per tenere la speranza della promozione diretta, ma anche per non perdere terreno dal Tempio. Lo stesso Monastir deve recuperare la gara contro il Calangianus.

Il Carbonia ha necessità di far punti per rinsaldare la sua posizione in classifica: oggi i minerari sono quintultimi con Alghero e Porto Rotondo.

© Riproduzione riservata