Grosso impegno alle 15 per il Budoni, la capolista del campionato di Eccellenza che sarà di scena a Iglesias, in un campo notoriamente difficile. La squadra di Raffaele Cerbone, sta dominando la stagione, gioca, convince e fa punti. Un successo oggi sui minerari significherebbe fare forse un ulteriore importantissimo passo sulla strada per la Serie D. Il Tempio, in gran forma, gioca ad Alghero: come il Budoni, deve vincere anche per non essere risucchiato dal Monastir, terzo a due punti da minerari ma con una gara da recuperare, quella del 5 marzo contro il Calangianus. La giornata propoe pure San teodoro-Ghilarza, importante per la salvezza, Monastir-Carbonia, Li Punti-Taloro, Calangianus-Barisardo e Ferrini-Villasimius.

Tutti in campo oggi nel girone A della Promozione con l'impegno difficile per la capolista Lanusei, attesa ad Arborea. Il Tortolì, secondo ad un punto, ospita invece il Terralba. Gare attesissime in Ogliastra dove Lanusei e Tortolì ha un solo obiettivo: il ritorno in Eccellenza. Una traguardo tutto da giocare fra due squadre dal grande passato. Il Sant'Elena, terza della classe sarà di scena a Selargius. Un'altra sfida dal passato illustre col Sant'Elena che ha giocato anche campionati di Serie C mentre il Selargius è stato per lunghi anni grande protagonista in Serie D. In programma anche Masainas-Orrrolese, Pirri-Guspini, Uta-Idolo, Villacidrese-Tharros, Villamassargia-Atletico Cagliari e Cus Cagliari-Castiadas Tutte gare importante per un posto nei playoff ma anche per la salvezza..

