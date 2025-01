Il Budoni, nuovo “re” dell’Eccellenza, è atteso a Ghilarza; il Monastir, che lunedì scorso ha ceduto il trono, riceve l’Iglesias. Si gioca oggi, con fischio d’inizio alle 15 su tutti i campi, la seconda giornata di ritorno del massimo campionato regionale. La squadra di Raffaele Cerbone, al massimo dell’entusiasmo per aver raggiunto il primato in solitudine, è sulla carta la favorita del match del “Walter Frau” di Ghilarza. Anche se i giallorossi hanno fatto del proprio campo un fortino conquistando quattordici dei quindici punti complessivi. «Osservare la classifica potrebbe ingannare sul pronostico», commenta la giornata l’ex tecnico di Nuorese e Muravera, Antonio Prastaro. «Per avere la meglio sulla squadra di casa servirà il miglior Budoni».

Il Monastir, ora costretto a rincorrere dopo dieci giornate in vetta, ospita l’ostica Iglesias, formazione a caccia della quinta posizione e reduce da quattro risultati utili. Gli uomini di Marcello Angheleddu vogliono riscattare subito la pesante sconfitta di Gavoi. Nell’occasione hanno subito due reti, lo stesso tanto di quelle subite nelle precedenti quattordici giornate. «Il Monastir intende lasciarsi alle spalle il brutto risultato di domenica scorsa. Non sarà semplice contro l’Iglesias, squadra solida con tanta qualità tecnica».

A Ossi, l’Ossese di Giacomo Demartis, che sta dimostrando di essere più di un semplice terzo incomodo per la lotta alla Serie D, ospita un Alghero in seria difficoltà che non vince da sette turni nei quali ha incamerato appena tre punti. «Bianconeri che attraversano un ottimo periodo al cospetto di un Alghero che deve assolutamente invertire la rotta».

Il Tempio gioca a Lanusei col Barisardo. «Gli ogliastrini proveranno a bissare il successo di Sassari. Il Tempio deve vincere per preservare la posizione d’alta classifica. Sarà una partita equilibrata e lo spettacolo assicurato».

Al “Signora Chiara” di Calangianus arriva il Li Punti a secco di successi da sette partite. I giallorossi, quinti in classifica, sono a caccia della terza vittoria di fila.

Al “Frogheri” di Nuoro, Cocco e compagni devono vedersela col Villasimius. Due formazioni che si giocano le ultime carte per mantenere viva la fiammella dei playoff. La Nuorese non vince da quattro turni.

Per la parte bassa, in scena gli scontri diretti Carbonia-Taloro Gavoi e San Teodoro Porto Rotondo-Ferrini Cagliari. «Partite da tripla», conclude Prastaro. «La posta in palio adesso è altissima».

