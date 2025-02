Si rafforza il Carbonia per il finale del campionato di Eccellenza.

La direzione sportiva guidata da Checco Bardi e Gianmarco Daga, ha raggiunto l’accordo contrattuale con Antonio Corsini, classe 2004, difensore, originario di Iglesias.

Dopo le giovanili al Cagliari calcio , dove ha fatto tutte le categorie fino alla Lrimavera, Corsini è passato al passaggio al Perugia in serie C, giocando successivamente in Serie D con le maglie dell' Imperia e del Riccione. Ora il rientro in Sardegna.

