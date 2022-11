Al campo “Sa Rodia” di Oristano pioggia di gol tra Bosa e Tharros, anticipo della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza: finisce 3-3.

Cinque gli anticipi della sesta giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, gara interrotta tra Gonnosfanadiga e Andromeda al 27’ per infortunio dell’arbitro. I gialloneri vincevano 0-1.

Nel girone B, l’Atletico Bono espugna (2-3) il campo della Bittese. Vittoria (2-1) interna del Terralba contro la Paulese. I gialloblù balzano provvisoriamente in seconda posizione.

Nel girone C, il Bonorva batte (2-0) e aggancia (10 punti) in classifica lo Stintino. Il Thiesi inciampa (0-1) in casa contro la Lanteri Sassari e viene raggiunto a quota 7.

