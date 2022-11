Alla fine il presidente Alessio Bittu ha fatto cadere la scelta del nuovo allenatore dell'Us Garibaldi su Pierpaolo Pasini. Ravennate, classe 1964, guiderà la prima squadra che milita nel Campionato di Serie B Femminile.

Pasini è stato Campione del Mondo con la Nazionale Italiana Militare, Campione Europeo con la Nazionale Juniores, per 3 volte ha vinto la medaglia di bronzo ad Europei e Mondiali con le Nazionali Juniores e Prejuniores azzurre ed infine è stato Campione d'Italia Under 16 con il Porto Ravenna Volley.

"Sono molto felice – ha commentato Pasini - di essere qui a La Maddalena, in una realtà importante per la pallavolo sarda. Con il presidente ci siamo intesi fin dall'inizio e sono pronto per questa nuova avventura".

Pierpaolo Pasini succede a Fabrizio Sarno che ha guidato la compagine maddalenina per quasi sei anni, vincendo il Campionato di Serie C maschile nel 2019 (campionato di Serie B poi non disputato per motivi economici) e ottenendo la promozione nella Serie B Femminile.

© Riproduzione riservata