Il secondo Island X Prix della tappa italiana di settembre dell’Extreme E, serie internazionale offroad elettrica coordinata e co-organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna e dell’Esercito Italiano va all’X44 Vida Carbon con al volante la spagnola Cristina Gutiérrez e il giamaicano Fraser McConnell, il team del pluricampione del mondo di F1 Lewis Hamilton. Per il team campione in carica è il primo successo in Sardegna e secondo nel 2023.

“Abbiamo avuto una partenza difficile nel weekend, ma non abbiamo perso l’ottimismo e tutto il team ha lavorato unito per preparare al meglio la finale. Fraser ha fatto una partenza meravigliosa e io sono semplicemente rimasta concentrata per portar a casa la vittoria. Siamo felici e fieri del nostro team”, dichiara Gutiérrez. “Felicissimi di esserci redenti in Sardegna. Io e Cristina ci siamo impegnati per correre una finale perfetta, con quattro giri puliti. Come sempre il team ha lavorato senza sosta e la macchina era impeccabile. Sentirete ancora parlare di noi!”, ha chiosato McConnell.

Secondo posto Rosberg X Racing, terzo come sabato l'Abt Cupra di Klara Andersson e Sebastien Loeb. In classifica, i britannici salgono con 87 punti al quinto posto di una classifica guidata dall'Acciona Sainz, team vincente sabato e che ieri si è ritirato nella Qualifica 2. Ne approfitta il Team Rosberg, che riduce da 18 a 3 le lunghezze di ritardo sugli spagnoli.

Quarta piazza per No.99 Gmc Hummer EV Chip Ganassi Racing, con R.J.Anderson protagonista di un bel “ruota a ruota” con Johan Kristoffersson di RXR. Ritiro per un guasto per il team di Janson Button.

Nella Redempion Race, vittoria di Kevin Hansen e Molly Taylor, che tiene il Veloce Racing in corsa per il titolo, a meno 21 dalla vetta. Sarà decisivo il doppio round finale in programma in Cile il 2 e 3 dicembre.

