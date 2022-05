Un nutrito gruppo di tifosi al seguito e l'entusiasmo di una dirigenza che al primo anno di conduzione può conquistare un trofeo prestigioso. Sul campo neutro di Genzano con inizio alle 17.30 la Torres e il Follonica Gavorrano si daranno battaglia per la conquista della Coppa Italia di serie D. Non è solo una coppa da inserire in bacheca al fianco di quella vinta contro il Sora al Flaminio di Roma esattamente 30 anni fa (2-1 con doppietta dello scomparso Giovannino Oggiano) ma anche una ulteriore spinta per la domanda di ripescaggio in Lega Pro.

Il club toscano del Follonica Gavorrano ha chiuso al quarto posto nel girone E, con 63 punti e 63 reti realizzate a fronte delle 30 incassate. Ultima sconfitta il 27 aprile: 3-1 col Flaminia Civitacastellana, poi 3 successi consecutivi. I migliori in attacco sono Giustarini con 10 gol e Lo Sicco con 8 ma 5 sono rigori, poi Fontana con 6.

La Torres invece non perde dal 20 febbraio, quando è stata superata in casa dal Cynthialbalonga per 2-1. Da allora 5 vittorie e 8 pareggi in campionato. Ha chiuso il girone G a 66 punti con 53 gol fatti e 18 subiti, migliore difesa del campionato. Il bomber è Diakite con 15 gol, però mancano per infortunio Scotto (13) e per squalifica Lisai e Kujabi (3 a testa). Dietro i gemelli del gol c'è Sabatini con 4 reti.

La squadra allenata da Greco ha svolto la seduta di rifinitura questa mattina ad Ardea.

© Riproduzione riservata