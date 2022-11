Nonostante pioggia e grandine abbiano provato a metterci lo zampino, obbligando a posticipare l’inizio della prima manche di prove e a cancellare la seconda, oggi la 31ª Iglesias-Sant’Angelo è entrata nel vivo e domani, in una giornata che si prevede finalmente soleggiata, si lotterà per il podio.

Sui quasi sei chilometri di curve della Statale 126 (dal km 43,68 al 49,6), con partenza a San Benedetto e arrivo a Sant’Angelo, si deciderà l’attesa cronoscalata iglesiente, che non si correva dal 2019, quando a vincere fu Diego Degasperi. Il pilota trentino, su Osella Fa30 Zytec, oggi ha invece siglato il terzo tempo, a 2”68 dal siciliano Franco Caruso (Norma M20Fc Zytek), che ha completato il percorso in 3’15”46 davanti al pluricampione italiano ed europeo Simone Faggioli (Nova Proto Np3 Aprilia), secondo a 1”8.

Quarto crono per Marco Satta, primo dei sardi al volante della Nova Proto Np1. “Quest’anno ho corso solo una gara e oggi avrei avuto bisogno di disputare due manche per avere maggiore confidenza con la nuova macchina, che mi piace molto ma con cui devo ancora prendere i giusti riferimenti. Spero che domani si possa correre sull’asciutto per poter fare una buona prestazione e avere maggiori indicazioni anche in vista della prossima stagione”, ha spiegato il pilota di Nuxis.

Il traffico sul percorso verrà chiuso al pubblico alle ore 8 e la prima manche di gara inizierà alle 10. La manifestazione è organizzata da Ichnusa Motorsport con il supporto dell’Aci Cagliari e del Comune di Iglesias, che ieri hanno ricevuto la visita del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani. Domani, al via, ci saranno 48 auto, tra cui le tre storiche di Duilio Siddi, Massimo Pusceddu e Carlo Volpe.

Magliona. Il pilota sassarese Omar Magliona, che nel 2019 a Iglesias fu protagonista di un incidente del tutto imprevedibile e fortunatamente senza conseguenze, dopo aver lasciato il mondo delle salite è passato alle gare in pista e, proprio nelle stesse ore, si giocherà il titolo Cn nel Master Tricolore Prototipi in quel di Misano. Il campione turritano, già in testa al campionato con 4 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, oggi ha incrementato il gap grazie al successo siglato in gara1 e domani, alle 10.20, proverà a ripetersi per completare l’opera nella sfida decisiva.

© Riproduzione riservata