Si concluderà domani a Palazzo civico, la visita cagliaritana di Francesco Ettorre, presidente nazionale di Federvela. Alle 10, interverrà alla premiazione dei quattro migliori velisti sardi, che negli ultimi mesi si sono distinti nei campi di regata internazionale: la finanziera Marta Maggetti, che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, piazzandosi quarta nell’RS:X femminile, il due volte campione del mondo Techno 293 Federico Pilloni, il campione europeo Techno Under 13 Pierluigi Caproni, infine il vicecampione mondiale techno Plus Giorgio Falqui Cao.

Durante la cerimonia, il sindaco Paolo Truzzu e gli assessori allo Sport Andrea Floris e alle Politiche del mare Alessandro Guarracino consegneranno un riconoscimento alla Società Canottieri Ichnusa per i 130 anni di attività.

La visita. La prima giornata di Ettorre in città è trascorsa nei luoghi chiave della vela. Prima tappa, l’incontro con i presidenti dei tre sodalizi Windsurfing Club Cagliari, Yacht Club Cagliari, Lega Navale Italiana. Dopo, si è trasferito al centro di preparazione olimpica sul Molo Ichnusa. Qui, non è mancato un incontro con Max Sirena, responsabile di Luna Rossa, nell’ottica di un rafforzamento della collaborazione tra team e federazione. Ad accompagnarlo, il presidente della Terza Zona, Corrado Fara.

Il ruolo chiave della Sardegna. “Stiamo vivendo un periodo particolarmente intenso per la nostra Federazione. Sono molteplici gli impegni che ci attendono per rilanciare la nuova stagione 2022 e il nuovo quadriennio olimpico”, ha dichiarato, “la Sardegna ricopre strategicamente grande importanza nella preparazione di alto livello e nello specifico Cagliari, con tutti i suoi circoli, è fulcro, in questo inizio d’anno, di una cospicua attività sportiva anche con atleti stranieri. La mia presenza”, ha aggiunto, “vuole sottolineare la vicinanza costante della Federazione Vela verso i propri Affiliati e Atleti, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale. Ringrazio per questo tutti coloro che si adoperano per far sì che la vela possa essere una casa accogliente e una scuola di vita per tutti”.

