Domani va in scena la seconda giornata del campionato di Serie D (girone G). La prima formazione sarda a scendere in campo (ore 14) è l’Arzachena attesa dalla Paganese. Un altro duro test per gli smeraldini di Marco Nappi per valutare quali possano essere le ambizioni della squadra dopo i segnali positivi con la Cos.

La Costa Orientale Sarda, alle 15, riceve a Tertenia il Pomezia. Il tecnico dei laziali Mauro Venturi, che ha tanta esperienza in D, considera la formazione gialloblù una delle migliori in Sardegna, forte e che potrebbe lottare per la vittoria del campionato. Dopo la sconfitta di Arzachena, Moi e compagni vogliono i tre punti.

Esordio casalingo (ore 15), allo stadio Salvatore Zichina, per l’Ilvamaddalena contro la corazzata Casertana, che vanta un passato anche in B. L’allenatore dei campani Carmine Parlato ha messo in guardia comunque i suoi uomini considerando la trasferta di La Maddalena non semplice.

L’Atletico Uri dovrà affrontare, sempre alle 15, allo stadio Quinto Ricci di Latina, l’Aprilia Racing. I giallorossi sia in Coppa che all’esordio in campionato hanno dimostrato di essere in salute.

