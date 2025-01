La Demones Ozieri approfitta del turno di riposo osservato dal Carbonia e torna al comando del torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

La vetta. Gli ozieresi si impongono contro il San Sperate per 86-69, al termine di una sfida equilibrata per tre quarti di gara. Le due squadre si alternano al comando nella prima metà (20-19 al 10’ e 37-38 al 20’). Al rientro dal riposo lungo i padroni di casa si portano avanti nel terzo quarto (53-49 al 30’) e allungano negli ultimi 10’, fino all’86-69 finale. Tra i padroni di casa sono Poloni e Serra i migliori con 28 punti.

Inseguitori. Vince con autorità l’Atletico Cagliari, contro la Isola Gas Terralba, per 85-56. Avvio equilibrato (11-10 al 10’); il break della compagine cagliaritana si concretizza prima dell’intervallo (40-23 al 20’). Nella seconda parte i padroni di casa proseguono nella loro progressione, chiudendo sul +29 finale. Miglior realizzatore è Cau, con 18 punti. Al quarto posto, appaiate, Fisiokons Aurea Sassari e Elmas. I sassaresi espugnano il parquet di Mogoro, dopo un supplementare, per 80-86. Equilibrio costante nei primi 40’ (19-18 al 10’, 30-33 al 20’, 50-48 al 30’), fino al 72 pari della sirena finale. Nei 5’ supplementari la spuntano i sassaresi, grazie anche ai 26 punti siglati da Basoli. Elmas, invece, si impone per 96-80 contro Oristano Basket. Padroni di casa con un vantaggio sopra la doppia cifra già al 10’ (32-19). Gli ospiti trovano la reazione nel secondo quarto e accorciano sul -11 (54-43 al 20’). Nella seconda parte il quintetto masese, grazie anche ai 25 punti di Simbula, mantiene sempre un vantaggio di sicurezza e porta a casa la decima vittoria stagionale.

Le altre. Tra le sfide di giornata, da segnalare la sospensione, per impraticabilità di campo, della sfida tra Genneruxi Cagliari e San Salvatore, con poco più di 5’ ancora da giocare nel corso dell’ultimo quarto (punteggio sul 49-41). Vittoria interna dell’Arzachena contro Iglesias per 78-65. Nelle fila degli smeraldini da segnalare i 19 punti firmati da Monaco. Sempre in casa, vince la Sap Alghero, contro l’Astro, per 75-71.

