Nei campionato dilettanti, dall’Eccellenza alla Seconda categoria, per le ultime due giornate di calendario non potranno essere concessi anticipi e posticipi. Pertanto le gare dovranno avere tutte inizio all’orario ufficiale.

In deroga a quanto stabilito – si legge nel comunicato federale - potranno eventualmente essere prese in considerazione dalla segreteria del Comitato solo le richieste di anticipi e posticipi per le gare che non dovessero avere nessuna influenza sulla classifica finale per l’assegnazione di qualsivoglia titolo sportivo (promozioni/retrocessioni, play-off e play.out).

