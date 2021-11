Il derby della Serie A1 femminile di hockey su prato va all’Amsicora, 3-1 alla Ferrini entrata in partita troppo tardi. Un match gradevole ma l’Amsicora aveva la rabbia in corpo e nelle gambe per lunghi tratti dopo il tonfo di Torino. La Ferrini, dopo un mese di pausa è apparsa quasi intimidita e quando ha ripreso a giocare con maggior vigore e iniziativa, i giochi erano fatti.

Il corso della partita ha avuto uno scossone dopo due minuti quando l’Amsicora è passata in vantaggio: corto di Federica Carta e deviazione vincente sotto porta di Eschoyez. I dieci minuti successivi sono i più vibranti della partita perchè Aramu con due interventi evita il pareggio avversario, altrettanto fa Piras che evita il raddoppio dell’Amsicora. Che comunque arriva al 14’ con Carta, su assist di Khilko. Nella seconda frazione arriva il tris con un’azione personale di Granatto. L’Amsicora opera un pressing alto e aggressivo che induce all’errore le avversarie. Nell’ultimo quarto la Ferrini avanza e prende coraggio, dopo una rete annullata a Ivakhnenko segna Barbero. Ma non c’è più tempo.

A1 Maschile. Prima vittoria della stagione della Juvenilia Uras, nel recupero della terza giornata giocato a Padova. La squadra di Tocco ha battuto il Cus Padova 3-2 e con il terzo risultato utile consecutivo sale al terzultimo posto e accorcia con il resto della classifica.

Si ripete la coppia formata da Meloni e Mura che siglano il doppio vantaggio su corto. Il Cus Padova accorcia prima del riposo e pareggia nell’ultima frazione, e quando va a cercare la vittoria viene punita in contropiede. A due minuti dalla fine il diciassettenne Nicola Piras segna la rete della vittoria.

