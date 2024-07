Grandi risultati e grande soddisfazione per l’A.s.d. Danzarte di San Sperate. Le giovani atlete hanno partecipato ai primi campionati federali Coni di danza aerea della Fidesm, alla Fiera di Rimini, portando a casa diverse medaglie, che sono state consegnate da Daniele Pittau, presidente del comitato regionale Sardegna della Fidesm.

Per la categoria C under 14 di tessuti aerei, Viola Vargiu (9 anni) ha vinto la medaglia d'oro, e Beatrice Maria Loi (11 anni) la medaglia d'argento.

Mentre per la categoria A under 18 di tessuti aerei ha vinto la medaglia d'argento Giulia Atzori (15 anni).

Due atlete con le medaglie (foto concessa da A.s.d. Danzarte)

Sotto la guida dell’insegnante Roberta Zanda, le atlete si sono preparate duramente per raggiungere questi traguardi: «Ore di allenamento e grande impegno per tutte – spiegano dall’A.s.d. Danzarte -, oltre alle medaglie ci sono anche altre ragazze che si sono classificate tra le prime 6. Sono state settimane di duro lavoro, premiato con questi risultati davvero gratificanti».

