Dalia Kaddari star delle benemerenze sportive del Coni Sardegna: per la velocista quartese (bronzo europeo staffetta 4x100 e campionessa italiana 200 metri) una medaglia di bronzo dal comitato regionale prima di partire a Parigi per le Olimpiadi.

«Mi dispiace per quanto accaduto a Roma (lieve infortunio in batteria, ndr), ma negli sport succede anche questo - ha detto la velocista azzurra -. Sono in fase di recupero, mi sto riprendendo bene: spero di essere protagonista alle Olimpiadi».

Tanti i riconoscimenti assegnati per la stagione 2023 a speranze dello sport, a campioni, ma anche figure che da anni stanno dietro le quinte. Come Alessandro Tullio Floris, della Federazione italiana pallacanestro, delegato Coni Nuoro, premiato con la prestigiosa stella d'oro al merito sportivo. Medaglia d'oro al merito atletico, invece, per Claudio Spanu, campione mondiale Enduro sei giorni a squadre. Tra gli atleti medaglia d'argento per Alessia Orro (bronzo ai mondiali di pallavolo femminile), Marcello Patteri (terzo al mondiale ginnastica aerobica - gruppo), Angelo Sciacca, secondo e terzo classificato ai mondiali di immersione in apnea speed ed endurance maschile.

Bronzo per il pugile Manuel Fabrizio Cappai, terzo ai campionati Europei cat. 54 chilogrammi, per Sara Daga e Melissa Putzolu (Pallatamburello, terzo posto Coppa Europa indoor), Giuseppe Pirisinu e Emanuele Sergio Farris (titolo italiano auto storiche rally). E ancora Rijo Hillary Wanderson Polanco (atletica leggera, titolo italiano 4x100 maschile), Club sub Cagliari per il titolo italiano Hockey subacqueo, Marta Maggetti, quarta alle Olimpiadi di Tokyo, campionessa italiana classe Rs:x femminile. Anche lei pronta ad andare a Parigi.

Quindi Simone Vincenzo Piroddu (campione italiano lotta stile libero kg. 61), Maurizio Marini (campione italiano immersione apnea statica individuale maschile), Chiara Sanna (campionessa italiana Immersione in apnea statica femminile). Premiati con la medaglia di bronzo anche Federico Emilio Serra (pugilato, terzo classificato europeo 51 chilogrammi) ed Elias Sagheddu (campione italiano salto in lungo).

«Bello festeggiare in questo modo il mondo dello sport - ha detto il presidente regionale del Coni, Bruno Perra - dai campioni a chi sta dietro le quinte. Il mondo dello sport aiuta i giovani a crescere meglio».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata