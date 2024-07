La Cos è stata iscritta al campionato di serie D. L'iter di iscrizione presentato dal segretario generale Franco Palleschi ha superato l'istrutoria alla Covisov. La comunocazione è arrivata a firma del presidente della stessa Covisov Paolo Longoni. Grande la soddisfazione dello stesso segretario Palleschi. «La nostra è una società sana capace di rispettare con assoluta puntualità ogni incombenza. Una bella soddisfazione. Un ben riconoscimento per tutti».

Intanto il direttore sportivo Sebastian Puddu, l'allenatore Francesco Loi e tutto lo staff tecnico sono al lavoro per preparare la rosa per la prossima stagione. Sarà una Cos profondamente rinnovata quella che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D.

Si annunciano tanti volti nuovi, ma anche l’inserimento di diversi giovani del vivaio. Una storia che continua e iniziata col trasferimento del difensore Marcello Piras al Catanzaro in Serie B. Il ragazzo 20 anni, è stato ceduto a gennaio, con la società calabrese che lo ha lasciato in prestito alla stessa Cos sino alla fine del torneo di Serie D. Ora il trasferimento definitivo in Calabria.

Un bel colpo anche di immagine per la Cos che ha anche già raggiunto l’accordo con alcuni giocatori che conoscono molto bene l’Interregionale.

In arrivo Gennaro Donnarumma dalla Paganese, 25 anni, e Michele Morlando, 20 anni, ex Palmese, entrambi difensori.

In arrivo pure Nicolò Servegnini, difensore centrale la scorsa stagione all’Apc Chions. Certo il rientro di Derbali, altro difensore. Restano gli attaccanti Antonio Mesina, Sartor, il centrocampista Marco Piredda, Andrea Demontis, Mattia Floris, i portieri Xaxa, Maurizio Floris e Sanna.

Un mercato comunque ancora vivo che potrebbe riservare altre belle sorprese per i tifosi della Cos che come è noto sarà ancora allenata da Francesco Loi, tecnico di esperienza assoluta per aver allenato in Serie D e in Eccellenza anche il Lanusei e il Muravera.

L’obiettivo della società resta soprattutto la valorizzazione del vivaio affidato a Davide Moi. La società punta anche sul calcio femminile. Un mese fa ad un Open day in Ogliastra hanno rsposto tantissime ragazze.

Dopo anni di intensa collaborazione, la società comunica che le strade tra la stessa e 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐍𝐮𝐫𝐜𝐡𝐢 e 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐂𝐚𝐝𝐚𝐮 si separano. Contestualmente, non sono stati rinnovati i contratti di 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐚𝐭𝐭𝐚, 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐀𝐥𝐨𝐢𝐚, 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐍𝐚𝐠𝐮𝐞𝐥, 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐨, 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐮, 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐙𝐮𝐫𝐛𝐫𝐢𝐠𝐠𝐞𝐧, 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐚, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐙𝐢𝐧𝐳𝐮𝐥𝐚, 𝐓𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐧𝐳𝐞𝐫𝐥𝐢, 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐋𝐚𝐜𝐨𝐧𝐢, 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐬𝐮, 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐫𝐚, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐙𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐢 e 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢𝐧𝐨.

© Riproduzione riservata