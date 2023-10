Usinese, Siniscola, Verde Isola, Arborea, Tortolì, Monastir, Lanteri e Santa Giusta staccano il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. Escono di scena Alghero, Nuorese, Guspini, Cus Cagliari, Selargius, Idolo, Luogosanto e Pozzomaggiore.

Ecco i risultati: Alghero-Usinese 2-1 (andata 0-1), Nuorese-Siniscola 1-2 (0-1) , Guspini-Arborea 3-1 (0-3), Cus Cagliari-Verde Isola 1-1 (1-3), alle 17 Idolo-Tortolì 1-1 (0-5) e Monastir-Selargius 1-0 (3-2), Luogosanto-Lanteri 1-0 (1-5), Pozzomaggiore-Santa Giusta 0-0 (0-1).

Vittoria in rimonta inutile per l’Alghero. Al vantaggio dell’Usinese di Mura, hanno seguito le reti degli algheresi di Stumpo e del solito Meloni.

La Verde Isola passa in vantaggio col Cus grazie al gol di Milia, poi il pari dei cagliaritani con Congiu.

Un gol di Erbì spegne i sogni di gloria del Guspini che con l’Arborea aveva pareggiato il risultato dell’andata con le marcature di Pilosu (doppietta) e un’autorete di un difensore gialloblù.

Cade in casa la Nuorese. Per il Siniscola marcature di Loddo e Canu su rigore. In mezzo il gol dei barbaricini firmato da Tadeu.

Al Monastir basta un gol di Pinna contro il Selargius.

Nel derby ogliastrino di Arzana, Tortolì avanti con Bonicelli. L’Idolo pareggia con Usai.

© Riproduzione riservata