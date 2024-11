Ossese e Villasimius sono le finaliste della Coppa Italia di Eccellenza. Per la squadra bianconera, detentrice del titolo, è la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Sarà invece la prima volta per il Villasimius. Risultati Budoni-Ossese 1-1; Villasimius-Carbonia 12-10 (dopo i rigori; 1-0 dopo i tempi regolamentari)

L’Ossese, forte della vittoria per 2-1 all’andata, sblocca il risultato al 20’ col bomber Franchi. Dopo appena 3’ il pareggio firmato da Remy. I padroni di casa hanno cercato il gol per pareggiare i conti dell’andata ma i bianconeri sono riusciti a difendere il pareggio. Nel finale sono stati espulsi Medic e Kaio Piassi del Budoni.

Sono stati necessari i rigori per determinare l’altra finalista. Il Villasimius si è imposto uno a zero nei tempi regolamentari, grazie al gol di Beugré, in avvio di gara, pareggiando il risultato dell’andata (2-1 per il Carbonia). La lotteria dei rigori ha premiato la formazione sarrabese. Rammarico per i minerari che nel secondo tempo regolamentare hanno avuto l’occasionissima per pareggiare: Arrus ha parato un rigore a Moreno.

