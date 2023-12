È ora definito il quadro delle finaliste della 32esima coppa Capodanno organizzata dalla Federazione Italiana Gioco calcio di Carbonia Iglesias. Come già accaduto per la coppa Santa Barbara, anche la coppa Capodanno dedicata alla categoria Giovanissimi è stata suddivisa in due.

Una coppa verrà attribuita ai Club che disputano campionati regionali e in finale si sono qualificate Astra Carbonia contro Iglesias. Invece la finale per le squadre delle competizioni provinciali vedrà di fronte il Villamassargia contro il Carloforte.

Le finali si disputeranno la mattina del 3 gennaio nell'impianto sportivo di Sant'Antioco. Anche in questo caso dopo una decina di anni finisce il dominio del Carbonia che aveva disputato le ultime 10 finali della competizione.

