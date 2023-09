Inizia a prendere forma l'Asd Bonnanaro, nuova formazione iscritta al campionato di terza categoria, che ha già iniziato la preparazione agli ordini di un motivato allenatore Marcello Fois.

Una squadra che si è ripresentata al Mario Solinas con qualche riconferma, ma anche con alcune novità rispetto all'organico che lo scorso anno ha disputato il campionato Csi.

Proseguiranno la loro avventura Salvatore Mazoni, Pasqualino Carta, Fabrizio Soro, Edoardo e Alessandro Carboni, Francesco Fancellu, Giambattista Mannu, Gianni Carboni e Luca Tilocca.

Si passa quindi ai volti: Sebastiano Spissu di Thiesi, centrale difensivo che lo scorso anno ha giocato con la maglia del Banari in Csi; Giovanni Delogu, anche lui difensore, reduce dall'esperienza con il Mara in terza categoria; Antonio Zichi, terzino, in arrivo anche lui dal Banari. I portieri saranno Gabriele Ruda, che arriva dal Siligo, e Stefano Cuccuru, che ha difeso, lo scorso anno, la porta dell'Atletico Cossoine in Csi.

