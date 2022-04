In campo nel weekend anche la C Silver di basket, con otto squadre sul parquet nella serata di domani e l’Uri fermo ai box per un turno di riposo.

Alle 18.30, a Calasetta, sul campo de Il Veliero, ci sarà l’esordio di coach Marco Sassaro al timone della capolista Ferrini Delogu Legnami che, già matematicamente prima in vista dei playoff, ha esonerato coach Alessio Buffa dopo la sconfitta con l’Esperia. Dopo aver affidato la squadra al vice Daniele Cocco nel match con l’Olimpia vinto 59-83, domani, contro gli agguerriti tabarchini di coach Danilo Magiera, si vedrà la prima Ferrini targata Sassaro.

Alla stessa, ora, in via Pessagno a Cagliari, si giocherà il match tra la vice capolista Esperia e i sassaresi della Sef Torres, reduci rispettivamente dal successo sul Buk Uri e da un turno di riposo.

Alle 17.30, invece, il Cus Sassari ospiterà l’Olimpia Cagliari, che è ancora a caccia dei primi punti stagionali.

A chiudere il sipario sulla 7ª della fase a orologio saranno Sant’Orsola e Antonianum, che si sfideranno alle 20 nella palestra del Cus Sassari.

Classifica. Al momento, la Delogu Legnami è prima con un bottino di 40 punti in 22 partite e precede l’Esperia, vice capolista con 32 punti in 21 gare. Terzi i sassaresi del Sant’Orsola Tavoni, a quota 30 dopo aver giocato 21 incontri. Appaiate, a 24 punti, Sef Torres e Antonianum, coi turritani che precedono i quartesi per aver giocato una partita in meno. Sesto con 20 punti Il Veliero Calasetta, settimo il Cus Sassari, con 10 punti all’attivo come l’Uri, ottavo con due incontri in più degli universitari. Ultima l’Olimpia, a zero dopo 21 incontri giocati.

