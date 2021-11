La Marcozzi ci prova: è sua la trasferta più difficile. La quarta giornata dei campionati di tennistavolo in programma domani è la più complicata per la squadra cagliaritana.

Serie A1. Il calendario della Serie A1 maschile prevede il match (a Carrara) con i campioni d’Italia dell’Apuania che non contenti di presentarsi con lo slovacco Pistej, numero 68 del mondo, sabato scorso hanno fatto esordire il croato Gacina, numero 48. Il Norbello prova a interrompere la striscia negativa e risollevarsi dopo tre sconfitte. Nella Palestra Comunale incontra domani il Reggio Emilia, con cui divide l’ultimo posto e che ha schierato sinora tre italiani: Seretti, 27 anni, è il più anziano, gli altri sono Pinto, 22 anni e numero 6 d’Italia, e il diciottenne Puppo, numero 10.

Derby al femminile. In contemporanea si gioca il derby della A1 femminile tra Norbello e Quattro Mori, appaiate al terzo posto con una vittoria e un pareggio dopo le sconfitte della prima giornata. Il Norbello ha utilizzato sinora tre giocatrici, Edem, Kukulkova e Nagy, mentre la squadra cagliaritana ha fatto ruotare tutta la rosa composta dalle rumene Clapa, Dragoman e Plajan, dalla serba Jokic e dalla giovane proveniente dal vivaio Ferciug.

Serie A2 maschile. In campo domani anche Marcozzi e TT Sassari nella serie A2 maschile, appaiate in classifica con tre punti. La Marcozzi gioca a Pescara contro la seconda in classifica, la squadra sassarese (sinora imbattuta, tre pareggi) ospita invece la capolista Ennio Cristofaro, si gioca nella palestra della Scuola Media n. 2.

Serie A2 femminile. Domenica torna in campo la A2 femminile con il secondo concentramento. Le due formazioni del Muravera giocano a Verzuolo, il Norbello Blu a Coccaglio, il Quattro Mori a Sgonico, il Norbello giallo a Napoli. Ogni squadra giocherà due partite.

