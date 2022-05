Tempo di finali nel campionato regionale di serie D di basket. Carbonia, infatti, espugna il parquet di Sennori in gara 3 e raggiunge in finale Elmas, che aveva già vinto la serie contro il San Salvatore Selargius in due gare.

La Bella. Quella tra Sennori e Carbonia era la semifinale che vedeva di fronte le squadre con i campi di casa meno espugnabili del torneo. Nelle prime 2 sfide pronostico rispettato, mentre in gara 3 i “miners” fanno il colpo, vincono per 59-68 e portano a casa il pass per la finalissima. In gara 3, i padroni di casa partono meglio e chiudono avanti i primi 10’ (19-17). Formazione ospite che ha un approccio migliore nel secondo parziale, trovando la via del canestro con continuità e andando all’intervallo con il vantaggio in doppia cifra (30-40). La ripresa vede Sennori ritornare sotto, ma non abbastanza e al 30’ il quintetto allenato da Marco Fae è sul +7 (50-57). Ultimo quarto ad alta tensione, i sennoresi cercano di impattare, trascinati anche dal pubblico delle grandi occasioni, ma Carbonia porta a casa la finale. Miglior realizzatore è ospite, Deliperi con 26 punti.

La finale. Out le prime due teste di serie (San Salvatore e Sennori), la finalissima sarà tra la terza (Carbonia) e la quinta (Elmas) della regular season. L’eventuale “bella” sarà in terra sulcitana. Nella stagione regolare il bilancio è di 2-0 in favore della compagine masese, l’unica ad aver espugnato “l’inviolabile” campo del Carbonia. È probabilmente la sfida tra le due formazioni arrivate maggiormente in forma nel momento decisivo della stagione.

Le date. Si partirà sabato, alle 18.30, a Carbonia. Gara 2, invece, si terrà a Elmas, mercoledì, alle 20.30. L’eventuale gara 3 di nuovo a Carbonia, sabato 11 giugno, alle 18.30.

© Riproduzione riservata