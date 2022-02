Non si ferma l’attività del Carbonia sul mercato: i biancoblù si sono aggiudicati le prestazioni di Lorenzo Isaia, mediano di 20 anni che già l'anno scorso aveva ben figurato nel primo anno di serie D quando i minerari erano sotto la guida di Marco Mariotti, poi sostituito da David Suazo.

Il nuovo arrivato. Isaia, centrocampista di quantità e qualità, va a rafforzare un club alla disperata ricerca di punti salvezza: il Carbonia è ultimo, ma la classifica è talmente corta che in teoria basterebbero un paio di risultati utili consecutivi, in particolare vittorie, per rivoluzionare tutte le posizioni. Lorenzo Isaia proviene dal Rimini. I biancoblù hanno però ceduto il centrocampista Pietro Scanu (a sua volta centrocampista) dimostrando che è vivo anche il mercato in uscita. David Suazo potrebbe utilizzare Isaia già domani nella trasferta contro l'Insieme Formia.

