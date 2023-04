Quattro scudetti, altrettante medaglie d'argento e otto di bronzo.

Questo il ricco bottino sardo nei Campionati Italiani Indoor Under di beach tennis disputati a San Lazzaro di Savena. Grande protagonista Ilaria Cuozzo, la portacolori dell'Eolo Beach Tennis, seguita dal maestro Diego Fratini, ha dominato la categoria Under 14, vincendo lo scudetto del singolare (in finale, contro la compagna di circolo Ilaria Corona), in doppio (sempre con Corona) e in doppio misto (con il romagnolo Agirelli), dove Corona ha conquistato il bronzo (con Ponti).

Tris di medaglie nell'Under 16 per Manuel Fois. Il portacolori del Beach Time Toro's School, allenato da coach Ruben Puddu, ha conquistato lo scudetto nel doppio in coppia con Enrico Montisci (Beach Tribù Cagliari), l'argento nel doppio misto e il bronzo in singolare.

Un argento è arrivato anche nel doppio misto Under 18, per merito di Marco Carboni (Eolo) e Sara Manenti (Beach Tribù Cagliari), quest’ultima brava a conquistare l'argento anche in doppio.

Doppio bronzo per Alice Loi (Beach Tribù) con De Carlo nei doppi Under 16 e Under 18, e per gli eolini Nicolò Porcedda (Under 14, con Russo) e Daniele Olla (Under 18, con il laziale Pasqualato).

© Riproduzione riservata