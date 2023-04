Il 19 aprile 1903 un gruppo di amici mise insieme 50 lire e diede vita alla Società di Educazione Fisica Torres.

Questa è la settimana delle celebrazioni dei 120 anni di vita del club, che pur avendo conosciuto qualche fallimento non ha mai smesso di fare attività sportiva e di portare avanti con la parte sana (tifosi e qualche dirigente illuminato) quello spirito sassarese fatto di sfrontatezza, ironia e anche autoironia.

Diverse le iniziative che in questi giorni ricordano la fondazione e la storia della Sef Torres, ma per la festa vera e propria l'appuntamento è per domenica quando con la vittoria o anche il pareggio contro la Fermana, i rossoblù si potranno guadagnare un altro anno di serie C. Si gioca al “Vanni Sanna” che diversi chiamano ancora col nome originale di “Acquedotto” e tra biglietti scontati per under 18 (3 euro) e studenti universitari (5 euro) più altre facilitazioni si punta ad arrivare ai quattromila tifosi.

