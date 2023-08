Dopo trent’anni l’Arzachena si troverà nuovamente ad affrontare il campionato di Prima categoria dopo la rinuncia alla Serie D e dopo la decisione della Figc di consentire alla società smeraldina di ripartire in questa categoria. Era la stagione 1992/1993 quando la squadra conquistò il campionato di Promozione. Poi, mille soddisfazioni in Eccellenza, Serie D e anche in Serie C. Negli ultimi vent’anni ha disputato diciotto campionati di Serie D e due di Serie C. La squadra smeraldina, che non ha presentato domanda di iscrizione in Serie D dove aveva titolo, è stata ammessa in sovrannumero proprio in Prima (girone D) dalla Figc sarda.

«Eravamo pronti a tutto – dice il nuovo allenatore, Sandro Acciaro – sapendo di poter ripartire dalle ceneri. Accettiamo la decisione della Federazione consapevoli della storia calcistica dell’Arzachena. Per quanto mi riguarda ho subito sposato il progetto senza sapere la categoria. C’è voglia di ripartire e grande entusiasmo da parte dei nuovi dirigenti. Cercheremo di mettere delle basi solide per il futuro».

Bisogna anche da allestire la squadra. «Siamo in notevole ritardo. La gran parte dei giocatori sono già accasati. Insieme al direttore sportivo Antonello Zucchi cercheremo di prendere i giusti accorgimenti per disputare un campionato dignitoso. Siamo fiduciosi». Il diesse Zucchi ha deciso di dare ancora il suo contributo. Un dirigente affermato, di gran valore nel suo ruolo. Ha deciso di restare pure il capitano Danilo Bonacquisti. «Vuole contraccambiare quanto ha preso dall’Arzachena dando il suo apporto in questo momento difficile». Un giocatore di lusso per la categoria. Restano anche Francesco Mannoni e Arturo Usai oltre ad alcuni giovani. Saranno anche inseriti dei ragazzi dall’Accedemy. La preparazione dovrebbe partire il 20 agosto.

La società capeggiata dall’ex bomber dei biancoverdi Cecco Carta è ambiziosa. «Ripeto c’è molto entusiasmo», chiude Acciaro. «I dirigenti sono tutti del posto e legatissimi ai colori biancoverdi. Ci aspettiamo anche un gran supporto dai tifosi». Acciaro è un tecnico di grande esperienza. Due anni fa ha vinto il campionato di Eccellenza con l’Ilva. «Non posso che essere grato alla società per questa opportunità. Essere in una società così importante mi gratifica».

© Riproduzione riservata