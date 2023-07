Quarto rinforzo in casa Tharros femminile, che nella prossima stagione parteciperà al campionato di serie C. La società oristanese, infatti, ha ufficializzato nelle scorse ore l’accordo con Raisa Costantino, portiere, classe 2005, di nazionalità maltese. Arriva dalla serie A maltese, dove ha difeso i pali della Hibernians Football Club e in passato ha anche giocato con il Kirkop United. Punto fermo della nazionale Under 19 del suo Paese, con la quale ha maturato esperienza a livello internazionale in occasione delle partite di qualificazione agli Europei di categoria (5 gare disputate).

Nel torneo di Promozione maschile, invece, arriva la conferma, in casa Arborea, di Roberto Petucco. Petucco, portiere, classe ’90, è ormai un punto fermo nella rossa e per lui sarà la quinta stagione di fila in maglia “canarina”. In passato ha vestito anche le maglie di Gonnosfanadiga e Cannonau Jerzu. In Prima Categoria si rinforza il Samugheo che ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno Lorenzo Frau. Frau, giovane del 2001, in passato ha giocato anche con Arborea e Taloro Gavoi.

© Riproduzione riservata