Vincono Budoni e Monastir che scavalcano in testa il Tempio, battuto ed agganciato dall’Ossese. Si è giocata oggi la sesta giornata del campionato di Eccellenza. L’ex capolista Tempio è stata sconfitta (0-3) al “Nino Manconi” dall’’Ossese. Bianconeri in vataggio al 18’ con Saba (deviazione aerea su angolo). Nella ripresa, il raddoppio di Andrea Porcheddu ed il tris di Franchi. Le due formazioni ora sono terze a due punti dalla nuova coppia di testa.

Il Budoni batte (2-0) in casa l’ostico Alghero. I gol nel secondo tempo. La sblocca al 27’ il solito Piassi. Tre minuti dopo il raddoppio di Farris.

Al “Frogheri” di Nuoro, il Monastir supera (0-1) la Nuorese. Nel primo tempo da segnalare la traversa colpita da Frau. Nella ripresa, lo stesso Frau porta avanti gli ospiti.

In vantaggio di due reti iI Villasimius si fa raggiungere (2-2) dal Calangianus. Per i sarrabesi a segno Beugre e Arnaudo. Per gli ospiti Perez e Demurtas.

A Gavoi, la Ferrini travolge (1-3) il Taloro. I gol di Piroddi, Serrau e Scioni. Nel finale i gavoesi accorciano le distanze.

Vince (2-1) l’Iglesias contro il Li Punti. Nel primo tempo, al 16’ Iglesias avanti con Sagitov su assist di Pitzalis. Al 27’ Cancilieri fallisce il rigore per il possibile raddoppio. In avvio di ripresa, prima il pareggio di Murgia e poi la rete del successo dei minerari con Rizzi.

Pareggio (1-1) tra Ghilarza e Carbonia. Al 4’ il gol dei giallorossi firmato da Chappino. Nella ripresa, il pari di Mastropietro.

Primo successo del San Teodoro che a Lanusei supera (0-2) il Barisardo.

