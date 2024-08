Ha preso il via, a Marrubiu, il torneo di calcio a 5.

Nel campetto in erba sintetica adiacente alle Scuole Elementari, in via Brescia, fino al prossimo 9 agosto, saranno 8 le squadre a contendersi il successo finale; Atletico al Bar, Picciotti, Goat Eddusu, Vigilanza Condor nel girone A; 7Piotaccap8, Giunco, S’Aranada e Atletico Struzzi nel girone B.

L’organizzazione è a cura della locale società di calcio, neo-promossa in Seconda Categoria, con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Nella prima fase, prevista fino a lunedì 5 agosto, le partecipanti si affronteranno divise in due gironi che andranno a delineare la griglia dei quarti di finali, in programma il 6 e 7 agosto. Giovedì 8 le semifinali, mentre il giorno successivo le finali, per il terzo posto e per il successo. L'orario di inizio delle partite è sempre previsto per le 21.

