Gli ultimi due recuperi mandano in archivio la regular season della Serie C Unica di basket maschile e definiscono la griglia playoff.

Stoico Antonianum, che con una rotazione ridotta a soli 7 elementi riesce comunque a sbancare il PalaSimula di Sassari, tana della Torres terza in classifica (78-76). Decisiva la fiammata finale di Onnis, che con 6 punti consecutivi negli ultimi due minuti e mezzo consegna il successo ai quartesi. Da segnalare anche i 18 punti in oltre 38 minuti sul parquet per il 51enne Romano Ruggeri.

Lo spareggio per il settimo posto se lo aggiudica invece Il Veliero Calasetta, che tra le mura amiche liquida la Dinamo Academy Alghero per 89-80 trascinata dai 28 personali di Werlich. Gara a sprazzi per i tabarchini, che dopo aver accusato un break nel secondo periodo, si sono rifatti con gli interessi dopo la pausa lunga con un 28-16 che ha fatto la differenza.

Il quadro della post season, al via il prossimo fine settimana.

Playoff: Innovyou Sennori-Dinamo Academy Alghero; Ferrini Delogu Legnami-Il Veliero Calasetta; Sef Torres-Sant'Orsola; Olimpia Cagliari-Antonianum. Primo turno playout: Cus Sassari-Manitech Elmas. La perdente affronta l'Astro Cagliari.

Classifica finale: Innovyou Sennori 34, Ferrini Delogu Legnami 32, Sef Torres e Olimpia Cagliari 26, Antonianum Quartu 22, Sant'Orsola Sassari 18, Il Veliero Calasetta 18, Dinamo Academy Alghero 16, Manitech Elmas 14, Cus Sassari 10, Astro Cagliari 4.

Torres-Antonianum 76-78

Sef Torres: Dore 20, Raffo ne, Biolchini 8, Basoli, M. Piredda 7, N. Pisano 5, Vargiu 13, S. Piredda 14, Cabras 4, Panai, Fiori 5. Allenatore Carlini

Antonianum Quartu: Pau 5, Pirisi, Ruggeri 18, Dessì 2, Jordan 20, Onnis 24, Mattana 9. Allenatore Bogo

Parziali: 22-22; 31-47; 58-51

Calasetta-Dinamo Academy 89-80

Il Veliero Calasetta: Porricino 2, Pipiciello 3, Corsentino, S. Zucca 5, Werlich 28, Paddeo 17, L. Vigo 4, Salis 6, Ivaldi 2, D. Vigo, Mattana 4, Barreiro 18. Allenatore Frisolone

Dinamo Ac. Alghero: Marongiu 2, Giua 12, Pitirra 8, S. Casu 9, Mura 4, Vasselli 16, E. Casu 20, Barabino 9, Figus, Cubeddu. Allenatore Mura

Parziali: 21-20; 37-44; 65-60

© Riproduzione riservata