Un buon punto. L’Olbia impone l’1-1 a domicilio e in inferiorità numerica alla Pistoiese e chiude l’anno col sorriso sulle labbra.

Stasera allo stadio “Melani” di Pistoia, che ha ospitato la sfida della 1ª giornata di ritorno di Serie C tra la squadra di Max Canzi e la terzultima forza del girone B, s’è chiuso il 2021 dei galluresi, capaci di rimontare una gara partita in salita e di allungare a tre la serie di risultati utili prima della sosta invernale.

In svantaggio all’8’ del primo tempo, trafitti da Ubaldi dagli sviluppi di un calcio d’angolo, i bianchi sono riusciti a pareggiare i conti in avvio di ripresa con Lella, di testa su assist di Ragatzu. L’espulsione per doppia ammonizione di Renault intorno alla mezz’ora ha complicato i piani dell’Olbia, che partita con propositi di vittoria deve infine accontentarsi di un pareggio, quarto stagionale, e di un punto che vale quota 25 in classifica.

Da segnalare il gol annullato a Udoh, a ridosso dell’intervallo, per fuorigioco: dopo la pausa festiva, che servirà a recuperare le energie fisiche e mentali e qualche infortunato, i galluresi torneranno in campo l’8 gennaio in casa contro l’Ancona Matelica. Appuntamento, allora, al 2022.

