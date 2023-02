All’Hermaea Olbia non riesce il bis.

Reduce dal successo sulla “big” Busto Arsizio, la squadra di Dino Guadalupi deve arrendersi allo strapotere della vice capolista Millenium Brescia, a segno 3-1 questo pomeriggio al GeoPalace.

La formazione lombarda archivia la sfida valida per l’8ª giornata di ritorno del campionato di A2 femminile di volley in poco meno di 2 ore, trascinata dall’opposto Josephine Obossa, mvp del match con 31 punti realizzati. Sulla sponda gallurese, si distingue Daniela Bulaich, ma i 22 palloni messi a terra dalla nazionale argentina non bastano ad arginare Brescia, che si impone 25-21, 25-19, 25-27, 25-23.

In classifica, l’Hermaea resta ferma a quota 24, la corsa per la poule promozione resta aperta, ma dalla difficile trasferta di domenica sul campo della Lpm Bam Mondovì le biancoblù dovranno tornare con punti utili a riprendere il cammino verso l’ambizioso obiettivo stagionale. Pena perdere troppo terreno in una coda di stagione regolare che si preannuncia molto combattuta.

