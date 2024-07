Buona la prima per la pugile di Porto Torres, Maria Chiara Coghene, che in occasione del memorial “Carmelo Chessa”, svoltosi ad Alghero nei giorni scorsi si è messa in luce come giovane promettente promessa del mondo della boxe isolana.

Nel suo incontro d’esordio la pugile Coghene, classe 2008 e allieva della palestra del Boxing Club Alberto Mura, si è imposta con grinta e decisione sulla sua avversaria gallurese nell’unico incontro femminile previsto dalla competizione organizzata dalla Boxe Torres “Mario Muretti” a cui hanno preso parte juniores e professionisti.

La sua preparazione curata dai maestri Isidoro Tinteri e Battista Calvia le hanno consentito di raggiungere ottimi risultati, una prima vittoria ai punti, traguardo importante frutto anche della sua determinazione, potenza e tecnica, come dimostrato nel suo primo incontro che si è aggiudicata meritatamente. Altri obiettivi in programma nel suo futuro: intraprendere la carriera sportiva nelle forze armate o nei corpi dello Stato e continuare il suo percorso di studi.

© Riproduzione riservata