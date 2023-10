Grandi risultati per la due giorni di pugilato, che nella palestra di via Al mare di Sarroch ha visto misurarsi i pugili più promettenti di Sardegna e Lombardia, e gli atleti del settore giovanile nello Sparring-io.

La riunione pugilistica interregionale ha confermato l’alto livello raggiunto dai pugili dell’Accademia pugilistica Sarroch Antonio Vacca e Gabriele Massa, che hanno portato a casa due importanti vittorie. Vacca ha raggiunto quota 36 incontri in carriera, di cui 31 vittorie: per Massa i match sono 20, e le vittorie 15. Vittoria anche per un altro dei gioielli della cantera sarrochese, Gabriele Fadda, protagonista di un grande incontro.

A suggellare la sfida tra Sardegna e Lombardia, l’incontro che ha visto trionfare il pugile dei pesi massimi Thomas Testa della Southside Gym. La due giorni è stata chiusa dallo Sparring-io del settore giovanile, atto finale di una riunione pugilistica accompagnata da una buona cornice di pubblico.











